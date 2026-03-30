В России отреагировали на обращение Фицо о блокировке санкций против Москвы

Депутат Чепа: Словакия и Венгрия защищают в Евросоюзе свои интересы

Словакия и Венгрия защищают свои интересы в Евросоюзе, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России.

«Неправильно говорить, что они защищают наши интересы. Они целиком и полностью защищают свои интересы, которые пересекаются с поставками наших энергоресурсов им. Они понимают, что без этого их страны не достигли бы таких результатов, которые они имеют сегодня. Что исторически они всегда жили во многом за счет этого», — прокомментировал Чепа.

По словам депутата, в Словакии, как и в Венгрии, осознают, что сегодняшняя политика Евросоюза разрушает выстроенные экономические отношения.

«Это противоречит полностью интересам народов этих двух стран, поэтому они защищают эти позиции, понимая, что все остальное только вредит миру, вредит экономическим отношениям в Европе. И пытаются это доказывать остальным, понимая пагубность проводимой Евросоюзом политики», — заключил Чепа.

Ранее Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций против России. В своем заявлении политик обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в двойных стандартах, а так же в том, что ЕК ставит интересы Украины выше интересов государств, которые уже являются членами Евросоюза (ЕС).

Премьер-министр Словакии также заявил, что Братислава получила «письмо с угрозами» из Брюсселя по поводу мер по защите внутреннего топливного рынка. В то же время Киев получил «письма, полные любви и понимания».