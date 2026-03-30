Россия
23:40, 30 марта 2026Россия

В России уличили США в попытке обновить гегемонию

Пушков: США пытаются обновить гегемонию с помощью контроля над ресурсами
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами.

По словам политика, теперь США не могут как прежде управлять миром через контроль территорий, хотя и все еще меняют режимы или пытаются это сделать, как сейчас в Иране.

«Однако гегемония, основанная на контроле территорий, прежде всего военными средствами, очень дорогостояща. Теперь США пытаются обновить свою гегемонию через контроль над ресурсами», — отметил Пушков.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США, даже истощив свои запасы вооружений, не смогут выиграть в войне против Ирана. «Мы не выиграем эту войну. Точно не таким способом. Мы можем лишь напрасно опустошить наши ракетные арсеналы», — отметил эксперт, добавив, что США не способны определить достижимые стратегические цели в конфликте против Тегерана.

