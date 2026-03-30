В России утвердили ГОСТ на госномера для электросамокатов

В Росстандарте рассказали, как будут выглядеть госномера для электросамокатов

В России готовятся к введению обязательной регистрации электросамокатов. Росстандарт ввел в действие поправку к ГОСТ 50577, которая устанавливает новый тип государственных номеров для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новый номер получил обозначение 4В. Он представляет собой металлическую пластину размером 137 на 137 миллиметров с двухстрочной композицией. В верхней части наносятся три буквы, в нижней — две цифры и код региона. Такие знаки будут размещать как спереди, так и сзади кикшеринговых и частных транспортных средств.

Обязательная постановка на учет коснется 1,7 миллиона электросамокатов. Из них, по оценкам операторов проката, около 500 тысяч приходится на кикшеринговые самокаты, на которых в некоторых регионах уже используются номера, а 1,2 миллиона частных СИМ пока не имеют идентификационных знаков. За регистрацию в едином электронном реестре владельцам СИМ нужно будет заплатить госпошлину.

В Росстандарте пояснили, что изменения разработаны по инициативе технического комитета по стандартизации «Безопасность дорожного движения», который действует при Научном центре безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел. Поправка создает нормативную базу для будущей системы регистрации всех средств индивидуальной мобильности в электронном реестре. Правительство предусмотрело эту меру в своем плане, а профильные ведомства занимаются подготовкой законодательных изменений с 2023 года.

