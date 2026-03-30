В сети восхитились результатом похудения блогерши за три месяца

Блогерша Инна Рубцова похвасталась результатом похудения и восхитила подписчиков в сети. Ролик ее фигуры до и после снижения веса опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала юзерша с никнеймом inrubtsova предстала перед камерой с весом в 65 килограммов. Так, она надела фитнес костюм, который подчеркивал небольшие складки на животе. При этом Рубцова подчеркнула, что данный отрывок был снят в ноябре 2025 года.

Затем россиянка позировала в том же спортивном комплекте, снизив вес до 53 килограммов. Вместе с тем она похвасталась кубиками пресса и тонкой талией.

Пользователи сети впечатлилась стараниями блогерши в комментариях под постом. «Мы вами гордимся», «Вы большая молодец», «Какой классный результат», «Вау, королева», — похвалили они.

Ранее в марте похудевшая на 31 килограмм блогерша раскрыла секрет стройности. Россиянка Анна Мешалкина заявила, что не сидела на диетах, не голодала, а также не подсчитывала калории.