15:01, 30 марта 2026

Венгрия сделала заявление о подготовке ЕС к победе Орбана

Виктория Кондратьева
Европейский союз (ЕС) готовится к миру, где премьер-министр Виктор Орбан победит на выборах в Венгрии. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил политический директор главы венгерского правительства Балаж Орбан.

Таким образом он прокомментировал сообщения Politico о том, что в ЕС обсуждают несколько идей, как предотвратить дестабилизацию работы блока со стороны Орбана или любого другого «проблемного лидера».

«Согласно Politico, ЕС уже готовится к миру, где Виктор Орбан победит», — написал он.

По словам политика, приятно видеть, что даже в Брюсселе знают, что венгры поддерживают патриотические силы и Орбана, несмотря на поток фальшивых опросов.

Ранее стало известно, что в ЕС рассматривают возможность выхода Венгрии из объединения, если Орбан победит на выборах. Отмечается, что ни одну страну еще не исключали из ЕС, и эта тема в объединении остается табуированной.

