У российской кризисной отрасли решили забрать выданные на поддержку деньги

«Ъ»: Минпромторг России решил забрать выданные «Северстали» и «Мечелу» субсидии

Российские металлургические компании «Северсталь» и «Мечел» обратились в Арбитражный суд Москвы с исками против Минпромторга, который решил забрать выданные им ранее субсидии. Об этом со ссылкой на картотеку дел пишет «Коммерсантъ».

Поводом для решения ведомства стало невыполнение условий, на которых выдавались компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам и части страховой премии по договорам страхования этих займов. Как указано на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ), такая поддержка должна была позволить российским поставщикам получать кредиты на тех же условиях, что имеются у их иностранных конкурентов.

В ответ металлурги обязались увеличить свои показатели. В том числе выручка от экспортного проекта должна была в несколько раз превысить сумму субсидии. На эти цели в 2025 году Минпромторг выделил 5,4 миллиарда рублей, а в декабре того же года добавил еще два миллиарда.

Однако, отмечает источник издания, снижение мировых цен и укрепление рубля не позволило производителям увеличить оборот. Теперь компании пытаются доказать, что такой результат вызван форс-мажорными обстоятельствами и не должен стать поводом для возврата субсидий.

Эксперты отмечают, что в российской судебной практике изменения конъюнктуры товарных и сырьевых рынков крайне редко относят к форс-мажору, потому что эта динамика считается риском, отвечать за который должен получатель поддержки.

Управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников отметил, что металлургам придется доказывать невозможность предсказать падение мировых цен. Впрочем, он не исключил, что если задействованные во всей цепочке банки подтвердят целевое использование средств, то позиция суда по вопросу субсидий может смягчиться.

В прошлом году «Мечел» сократил выручку от продаж внешним покупателям на 24 процента, до 203,14 миллиарда рублей, а «Северсталь» — на 16 процентов, до 169,56 миллиарда. Глава «Северстали» Александр Шевелев в феврале отмечал также, что текущий курс рубля делает экономических неэффективным экспорт металлопродукции.

Ранее замглавы Минифина Алексей Сазанов указывал, что ведомство выступает против корректировки формулы расчета акциза на жидкую сталь, на чем настаивает металлургическая отрасль, потому что доходы от текущего уровня уже заложены в бюджет.