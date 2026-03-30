Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

Онколог Яковенко: Лишний вес повышает риск развития рака молочной железы

Лишний вес — это серьезный медицинский фактор риска, рассказала кандидат медицинских наук, онколог, маммолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ольга Яковенко. О неочевидной опасности, которой он может грозить, врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Современные исследования показывают, что лишний вес повышает риск развития ряда онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы. Наиболее выражена эта зависимость у женщин в период постменопаузы, но и более молодые не застрахованы от проблем со здоровьем. У женщин с избыточной массой тела риск развития онкологического заболевания повышается примерно на 20-40 процентов», — подчеркнула врач.

По словам Яковенко, механизмы связи ожирения и рака груди многофакторны. Важную роль в этом вопросе играет гормональный дисбаланс. Как объяснила онколог, жировая ткань — это активный эндокринный орган, который способен участвовать в синтезе гормонов, в частности эстрогенов. Это может стимулировать избыточное деление клеток молочной железы.

Кроме того, при ожирении часто развивается нарушение углеводного обмена и повышается уровень инсулина в крови, предупредила Яковенко. Высокая концентрация инсулина и связанных с ним факторов роста может стимулировать деление клеток и создавать благоприятные для роста новообразований условия, добавила специалистка.

