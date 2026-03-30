Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:33, 30 марта 2026

Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

Наталья Обрядина

Фото: Myvisuals / Shutterstock / Fotodom

Лишний вес — это серьезный медицинский фактор риска, рассказала кандидат медицинских наук, онколог, маммолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ольга Яковенко. О неочевидной опасности, которой он может грозить, врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«Современные исследования показывают, что лишний вес повышает риск развития ряда онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы. Наиболее выражена эта зависимость у женщин в период постменопаузы, но и более молодые не застрахованы от проблем со здоровьем. У женщин с избыточной массой тела риск развития онкологического заболевания повышается примерно на 20-40 процентов», — подчеркнула врач.

По словам Яковенко, механизмы связи ожирения и рака груди многофакторны. Важную роль в этом вопросе играет гормональный дисбаланс. Как объяснила онколог, жировая ткань — это активный эндокринный орган, который способен участвовать в синтезе гормонов, в частности эстрогенов. Это может стимулировать избыточное деление клеток молочной железы.

Материалы по теме:
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020

Кроме того, при ожирении часто развивается нарушение углеводного обмена и повышается уровень инсулина в крови, предупредила Яковенко. Высокая концентрация инсулина и связанных с ним факторов роста может стимулировать деление клеток и создавать благоприятные для роста новообразований условия, добавила специалистка.

Ранее онколог и проктолог Александр Григорьев перечислил факторы, которые провоцируют рак кишечника. Повышают риск этого заболевания курение, алкоголь и хронический геморрой, пояснил врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    «Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

    Маша Распутина объяснила любовь к роскоши словами «звезды должны так жить!»

    Санду посетит две соседствующие с Россией страны

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok