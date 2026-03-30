Врач предупредила об опасности для здоровья одной домашней привычки

12:36, 30 марта 2026

Физиотерапевт Лечуга: Ходьба в тапках может привести к ослаблению мышц стопы
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Одна домашняя привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем, утверждает физиотерапевт Мария Хесус Лечуга. Ее предупреждение опубликовало издание El Confidencial.

Так, Лечуга призвала отказаться от ходьбы по дому в тапках. Опасность этой привычки состоит в том, что в такой обуви ограничиваются естественные движения стоп. Кроме того, со временем у человека начнут ослабевать мышцы, предупредила врач.

В то же время ходьба по дому босиком или в носках, напротив, активирует мышцы стопы, добавила специалистка. В долгосрочной перспективе такая привычка также может привести к улучшению осанки, заключила Лечуга.

Ранее травматолог Тим Синнетт рассказал, почему у молодежи стали быстро изнашиваться суставы. Одной из причин он назвал неправильные занятия спортом.

