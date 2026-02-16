Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:40, 16 февраля 2026Забота о себе

Названа неожиданная причина преждевременного износа суставов у молодых людей

Ортопед Синнетт: У любителей ЗОЖ заметили преждевременный износ суставов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Травматолог-ортопед Тим Синнетт рассказал, что в мире становится все больше молодых людей с остеоартритом. Неожиданную причину преждевременного износа суставов он назвал Daily Mail.

Синнетт отметил, что правильное питание и физическая активность эффективнее всего защищают суставы от разрушения. Однако в последние годы рост случаев остеоартроза заметили как раз у приверженцев ЗОЖ, которые постоянно следят за питанием и занимаются спортом.

По словам врача, дело в том, что многие любители здорового образа жизни совершают одни и те же ошибки. Например, они исключают из рациона молочные продукты, считая их жирными и вредными, хотя на самом деле они являются главными источниками кальция. По словам Синнетта, такая диета особенно разрушительна для подростков и молодежи, так как суставы достигают своей максимальной плотности только к 30 годам.

Материалы по теме:
Витамин D. Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
Витамин D.Чем опасен дефицит витамина D и почему он так нужен организму?
12 мая 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023
Что такое весеннее обострение? Почему смена сезонов влияет на психику и как это пережить?
Что такое весеннее обострение?Почему смена сезонов влияет на психику и как это пережить?
6 апреля 2023

Вторым разрушительным для суставов фактором специалист назвал неправильные занятия спортом. Он уточнил, что идеальная тренировка для суставов включает аэробную и силовую нагрузку, а также растяжку. Однако если делать упражнения неправильно или без подготовки, они лишь вредят, так как травмируются мягкие ткани и постепенно деградирует хрящ, защищающий сустав.

Ранее психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн заявили, что скорость ходьбы указывает на скорость старения. По их словам, при движении менее трех километров в час можно говорить об ускоренном старении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Российский город поплыл из-за потепления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok