Названа неожиданная причина преждевременного износа суставов у молодых людей

Ортопед Синнетт: У любителей ЗОЖ заметили преждевременный износ суставов

Травматолог-ортопед Тим Синнетт рассказал, что в мире становится все больше молодых людей с остеоартритом. Неожиданную причину преждевременного износа суставов он назвал Daily Mail.

Синнетт отметил, что правильное питание и физическая активность эффективнее всего защищают суставы от разрушения. Однако в последние годы рост случаев остеоартроза заметили как раз у приверженцев ЗОЖ, которые постоянно следят за питанием и занимаются спортом.

По словам врача, дело в том, что многие любители здорового образа жизни совершают одни и те же ошибки. Например, они исключают из рациона молочные продукты, считая их жирными и вредными, хотя на самом деле они являются главными источниками кальция. По словам Синнетта, такая диета особенно разрушительна для подростков и молодежи, так как суставы достигают своей максимальной плотности только к 30 годам.

Вторым разрушительным для суставов фактором специалист назвал неправильные занятия спортом. Он уточнил, что идеальная тренировка для суставов включает аэробную и силовую нагрузку, а также растяжку. Однако если делать упражнения неправильно или без подготовки, они лишь вредят, так как травмируются мягкие ткани и постепенно деградирует хрящ, защищающий сустав.

Ранее психолог Александр Найджел Уильям Тейлор и специалист в области спортивной науки Марко Аркестейн заявили, что скорость ходьбы указывает на скорость старения. По их словам, при движении менее трех километров в час можно говорить об ускоренном старении.