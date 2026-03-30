08:19, 30 марта 2026Бывший СССР

ВСУ начали эвакуацию Славянска

ТАСС: ВСУ ведут принудительную эвакуацию семей с детьми в Славянске
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне российского наступления начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Славянска. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Славянске сейчас идет принудительная эвакуация семей с детьми. Основной упор традиционно на детях», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в случае отказа покидать город детей принудительно изымают из семьи.

Ранее стало известно, что российские военные подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны ВСУ перед Славянском. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, у украинских военных становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.

    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предложением об историческом визите

    Тревел-блогер описал село на севере России фразой «люди как будто застряли в XVII веке»

    Найден уникальный смартфон Samsung

    Многодетный россиянин вновь стал отцом после медицинской стерилизации

    В США нашли повод для скорого устранения Зеленского Трампом

    Двое россиян похитили со склада 250 килограммов салатов, котлет и плова

    Одна из крупнейших российских сетей одежды начала закрывать магазины

    Сальдо рассказал о попытках ВСУ создать угрозу в Херсонской области

    Чутье Трампа подвело его в ситуации с Ираном

    Российские морпехи смогли обмануть ВСУ с помощью попавших к ним в плен украинцев

    Все новости
