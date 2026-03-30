ВСУ начали эвакуацию Славянска

ТАСС: ВСУ ведут принудительную эвакуацию семей с детьми в Славянске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне российского наступления начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Славянска. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Славянске сейчас идет принудительная эвакуация семей с детьми. Основной упор традиционно на детях», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в случае отказа покидать город детей принудительно изымают из семьи.

Ранее стало известно, что российские военные подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны ВСУ перед Славянском. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, у украинских военных становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.