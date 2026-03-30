08:00, 30 марта 2026Россия

Взрыв после попадания беспилотника ВСУ в жилую многоэтажку в Таганроге сняли на видео

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Ростовской области

Взрыв после попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилую многоэтажку в Таганроге Ростовской области сняли на видео. Кадры публикует Shot.

На снятых очевидцами кадрах видны мощная вспышка и столб поднимающегося над домом дыма после удара беспилотника. Также жители города сняли осколки стекла и поврежденные после удара автомобили.

Известно, что при массированной атаке ВСУ на Таганрог пострадали по меньшей мере семь человек, одного жителя города спасти не удалось.

Атака была совершена на фоне сообщений о включении Украины в «военный шенген».

