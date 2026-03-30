02:01, 30 марта 2026

Перечислены важные функции Windows

В Windows 11 обновили меню настроек и добавили поддержку новых мониторов
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft представила обновление Windows 11 KB5079391, которое получило несколько важных функций. Их перечислили журналисты издания Neowin.

В первую очередь апдейт, который не содержит исправлений и патчей безопасности, добавил поддержку мониторов с частотой до 1000 герц. Также была повышена надежность работы HDR на дисплеях с несовместимыми блоками DisplayID 2.0, поддержка минимального энергопотребления при подключении через порт USB4. В «Проводнике файлов» появилась функция разблокировки и просмотра файлов, загруженных через интернет.

Также инженеры Microsoft обновили и переделали меню настроек. Там появился структурированный и интуитивно понятный интерфейс. На главной странице параметров Windows появилась карточка, отображающие основные характеристики устройства. В Copilot добавили функцию голосового ввода.

Обновившие свои компьютеры пользователи смогут активировать функцию «Умное управление приложениями» (SAC) без чистой установки Windows. Она позволяет блокировать ненадежные или потенциально опасные приложения. Кроме того, в KB5079391 повысили производительность и стабильность операционной системы (ОС), улучшили качество Windows Hello.

Ранее популярный блогер Маркес Браунли, имеющий почти 21 миллион подписчиков, описал ключевую проблему ноутбуков на Windows. По его мнению, подобные устройства уступают MacBook из-за отсутствия оптимизации и стабильности.

