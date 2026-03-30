Заслуженный тренер России поделился эмоциями от жизни в СССР

Тренер Гаджиев: Эмоции от жизни в СССР разные, но преимущественно позитивные

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев поделился эмоциями от жизни в СССР. Об этом сообщает Sport24.

По словам 80-летнего специалиста, они разные, но преимущественно позитивные. «В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?» — отметил Гаджиев.

Тренер добавил, что в 1960-е и 1970-е годы в Махачкале было намного чище, чем сейчас. «Свет реже вырубали, чем сейчас», — отметил Гаджиев.

Специалист известен по работе с «Анжи», «Крыльями Советов», «Амкаром», раменским «Сатурном». В январе Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского «Динамо».