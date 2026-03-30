Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:32, 30 марта 2026

Заслуженный тренер России поделился эмоциями от жизни в СССР

Алексей Гусев

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев поделился эмоциями от жизни в СССР. Об этом сообщает Sport24.

По словам 80-летнего специалиста, они разные, но преимущественно позитивные. «В 50-60-е годы в Москве на прилавках магазинов совершенно спокойно была черная и красная икра. Она была доступна широкому кругу и по небольшим ценам. Есть сейчас такое?» — отметил Гаджиев.

Тренер добавил, что в 1960-е и 1970-е годы в Махачкале было намного чище, чем сейчас. «Свет реже вырубали, чем сейчас», — отметил Гаджиев.

Специалист известен по работе с «Анжи», «Крыльями Советов», «Амкаром», раменским «Сатурном». В январе Гаджиев стал почетным президентом махачкалинского «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok