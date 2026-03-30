Зеленский предложил помощь в разблокировке Ормузского пролива

Марина Совина
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь в разблокировке Ормузского пролива. Об этом сообщает газета Politico.

«Мы подняли этот вопрос, потому что он болезненный и неотложный, как мы все видим, для всего мира. Наступил энергетический кризис. Они знают, что могут полагаться на наш опыт в этой области, и мы подробно обсудили это», — отметил глава государства.

Издание пишет, что в настоящий момент Украина обладает готовыми системными решениями для защиты морских районов и воздушного пространства, включая защиту от воздушных атак и морских мин, а также совместную работу береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений.

Руководитель группы мониторинга ситуации в Черноморском регионе при Институте черноморских стратегических исследований Андрей Клименко назвал подобную систему защиты грузовых судов от различных угроз туннелем, отметив, что она опробована на морском пути из территориальных вод Румынии в Одесскую область.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. По его словам, у американской администрации есть несколько вариантов действий для предотвращения такого сценария.

