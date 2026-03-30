Зеленский пришел в ярость из-за слов гендиректора Rheinmetall о дронах Украины

Зеленский заявил, что любая домохозяйка Украины может стать главой Rheinmetall

Каждая украинская домохозяйка может стать генеральным директором Rheinmetall. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall», — сыронизировал Зеленский.

Ранее гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал дроны украинского производства малополезными для обороны западных государств. «Это просто игра с Lego. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов», — сообщил он. По словам Паппергера, украинские беспилотные летательные аппараты вряд ли смогут когда-либо перевернуть оборонную отрасль.