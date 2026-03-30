12:57, 30 марта 2026

Зеленский пришел в ярость из-за слов гендиректора Rheinmetall о дронах Украины

Зеленский заявил, что любая домохозяйка Украины может стать главой Rheinmetall
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Каждая украинская домохозяйка может стать генеральным директором Rheinmetall. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Если каждая домохозяйка Украины может производить дроны, тогда каждая домохозяйка может быть гендиректором Rheinmetall», — сыронизировал Зеленский.

Ранее гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер назвал дроны украинского производства малополезными для обороны западных государств. «Это просто игра с Lego. Это украинские домохозяйки. У них на кухне стоят 3D-принтеры, и они делают детали для дронов», — сообщил он. По словам Паппергера, украинские беспилотные летательные аппараты вряд ли смогут когда-либо перевернуть оборонную отрасль.

    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о новой мобилизации в России

    Блогерша попалась в аэропорту Европы с 17 пакетами каннабиса в багаже

    Устранявший конкурентов через СБУ контрабандист отплатил шпионажем в России

    ЦБ высказался о росте цен в России

    Названы неочевидные причины вздутия живота

    Сильный шок пережил игрок в русскую рулетку

    Россиянин приехал на разборку с ружьем и устроил бойню

    Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

    Названо главное препятствие для возвращения принца Гарри в королевскую семью

    Зеленский высказался о возможности сдачи Украины

    Все новости
