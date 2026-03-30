Зеленский высказался о прекращении ударов по российской энергетике

Зеленский заявил о готовности Украины к прекращению огня

Украина готова к прекращению огня, в том числе по энергетическому сектору. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

По словам Зеленского, Киев будет готов пойти на этот шаг только в случае взаимных договоренностей с Москвой.

«Пусть нам предложат на любое время, мы готовы решить этот вопрос», — высказался он про удары по энергетике.

В ночь на 25 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки нанести удар по территории Ленинградской области. В течение недели с 23 по 29 марта украинские дроны активно пытались атаковать территорию России. Как следует из данных Минобороны, всего было перехвачено и уничтожено как минимум 2818 дронов.