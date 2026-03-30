Журналистка «Дождя» обвинила Собчак в зависти

Журналистка Котрикадзе заявила, что Ксения Собчак завидует ведущим «Дождя»

Глава информационной службы канала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинила российскую ведущую Ксению Собчак в зависти к сотрудницам издания. Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

По мнению Котрикадзе, Собчак зациклена на сотрудницах «Дождя» — в частности, на ведущих проекта Drama Queens. «Есть такая обсессия, мне кажется, есть обида ужасная, есть какая-то штука, что Ксении горько, что мы занимаемся профессиональной журналистикой, а она нет», — сказала она.

Ведущая «Дождя» также заявила, что Собчак занимается «паршивой работенкой».

Между ведущими «Дождя» и Собчак произошел конфликт из-за интервью, которое Собчак взяла у общественного деятеля Анны Федермессер. Сотрудницы «Дождя» в программе Drama Queens раскритиковали интервью: среди прочего прозвучало мнение, что журналиста манипулировала собеседницей и использовала ее в своих целях. Собчак посвятила их комментариям обзор, в котором отвергла обвинения и, в свою очередь, заявила, что оппонентки придерживаются двойных стандартов и приписывают ей слова, которых она не говорила.

Ранее сообщалось, что суд вынес Котрикадзе заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Журналистку приговорили к восьми годам колонии.