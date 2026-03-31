15:53, 31 марта 2026

42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

Мария Винар

Фото: Anthony Devlin / Getty Images

Британская актриса Тина О’Брайен раскрыла секреты моложавой внешности. Видео на данную тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда «Улицы Коронации» объяснила, что не прибегает к услугам косметолога. «В этом году мне исполняется 43 года, и иногда люди спрашивают меня: "Какими косметическими процедурами вы пользуетесь?" И правда в том, что их практически не существует», — заявила она.

По словам знаменитости, все дело в качественном сне. «Я помешана на сне и мне нужно спать минимум восемь часов, но в идеале — десять», — призналась артистка.

Ранее американская актриса Хизер Грэм раскрыла секрет стройности. Звезда «Твин Пикса» рассказала, что ей помогли наладить отношения с едой медитация, тренировки и самоконтроль.

