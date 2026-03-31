20:35, 31 марта 2026

Агрессивный пассажир пригрозил взорвать самолет и расправиться с попутчиками в США

Алина Черненко

Фото: Loren Elliott / Reuters

Агрессивный мужчина пригрозил взорвать самолет и расправиться с попутчиками на рейсе авиакомпании American Airlines в США. Подробностями истории поделился телеканал NBC Chicago.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из Нью-Йорка в Чикаго, в воскресенье, 29 марта. Из-за недисциплинированного пассажира борту пришлось совершить посадку в Детройте. Там его встретили сотрудники правоохранительных органов, ФБР и медицинский персонал. Дебошира вывели из салона.

«Мы слышали, как человек в задней части салона кричал: "Нет, нет, нет!" Он говорил, что не может выйти из самолета и что не принял свои лекарства», — рассказал журналистам очевидец Джерри Сутофски.

По словам другой пассажирки, Маргарет Вайнсток, после этого ситуация обострилась. «Он начал кричать: "Я взорву самолет, я разбираюсь в самолетах!"<…> Он был готов напасть на бортпроводников», — добавила она.

Как сообщает издание, после посадки в Детройте пассажирам пришлось ждать в терминале, пока полицейские проводили обыск в салоне «из соображений предосторожности». В итоге самолет прибыл в точку назначения на восемь часов позже запланированного времени.

Ранее в США другой пассажир захватил самолет авиакомпании Frontier Airlines. Он угрожал попутчице и заявил, что при себе у него есть бомба.

