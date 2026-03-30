Shot: В США мужчина захватил самолет и угрожает взорвать бомбу

Мужчина в США захватил самолет Airbus авиакомпании Frontied Airlines. Он угрожает, что убьет сидящую рядом с ним женщину, а также заявляет, что при себе у него есть бомба. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Самолет выполнял рейс из Колумбуса (Огайо) в Хартсфилд-Джексон (Атланта). Об угрозах мужчины командир воздушного судна рассказал авиадиспетчеру по прибытии в точку назначения. «Самолет Airbus A320-214 отогнали в дальнюю часть международного аэропорта Хартсфилд-Джексон и в качестве меры предосторожности подогнали несколько машин скорой помощи и пожарных», — говорится в сообщении.

Официально информация о захвате воздушного судна пока не подтверждалась. Неизвестно, есть ли на борту пострадавшие.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании Volaris попытался захватить самолет, выполнявший внутренний рейс в Мексике, и перенаправить его в США.