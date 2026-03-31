Девушку обвинили в истязании 11-летней российской школьницы

СК задержал 17-летнюю девушку за истязание 11-летней школьницы в Приангарье

В Иркутской области задержали 17-летнюю девушку, участвовавшую в групповом избиении 11-летней школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанной предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 117 УК РФ («Истязание»). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, 23 марта четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет избили 11-летнюю девочку. С различными телесными повреждениями мать привезла ее в больницу и сообщила в правоохранительные органы. Следователи установили и допросили всех участников инцидента.

Решается вопрос о помещении троих несовершеннолетних участниц избиения школьницы, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, в центр временного содержания малолетних правонарушителей.

Ранее сообщалось, что в Волгограде школьники напали на девятилетнюю девочку и толкнули ее под машину.