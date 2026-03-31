Для вскрытия сейфа с деньгами и ценностями вызвали москвичку

В Находке москвичка пыталась вскрыть сейф по указке мошенников

В Находке 18-летняя москвичка, убежденная мошенниками в том, что является внештатным сотрудником правоохранительных органов, пыталась вскрыть сейф в частном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции обратился 54-летний местный житель и сообщил о проникновении в его дом неизвестной женщины, которая пыталась вскрыть его сейф. Ее пустила 16-летняя дочь, которой перед этим позвонили мошенники и убедили в том, что на ее имя пришла посылка. Она недавно отметила день рождения, поэтому, не сомневаясь, продиктовала свои личные данные. После чего, ей сообщили о взломе аккаунта на Госуслугах. Под видом сотрудника правоохранительного ведомства мошенник запугал девочку и предложил обезопасить родителей, для чего заставил ее показать по видеосвязи свой дом, а когда он заметил сейф, то поинтересовался кодом.

Его подросток не знала, поэтому ее убедили впустить в дом якобы специалиста, который просканирует сейф на предмет наличия запрещенного. Аферист сказал девочке оставить ключ от дома в условленном месте и сообщить ему, когда родителей не будет дома.

В нужный момент туда была отправлена 18-летняя москвичка, которую мошенники убедили в том, что она участвует в спецоперации как внештатный сотрудник силового ведомства. Углошлифовальной машиной девушка повредила металлический корпус, но так и не смогла открыть сейф. Она ушла с места преступления, но ее вычислили полицейские.

В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Москве 49-летний мужчина, внезапно вернувшись домой, застал сына в компании незнакомца с болгаркой. Задержанный объяснил прибывшим полицейским, что он под воздействием мошенников пытался вскрыть сейф.