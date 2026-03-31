Дмитриев высказался про клоунов из ЕС

20:04, 31 марта 2026Мир

Дмитриев: Клоуны из ЕС заняты нападками, а не поиском энергетических решений
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) занят нападками на членов объединения, а не поиском энергетических решений в связи с отсутствием нефти и газа. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Клоуны из ЕС, у которых нет ни нефти, ни газа, вместо того, чтобы искать и находить энергетические решения, заняты нападками на других членов ЕС», — написал он.

По словам спецпредставителя российского лидера, премьер-министр Польши Дональд Туск скоро будет занят объяснением своему народу, почему из-за его русофобской политики у них не осталось ни топлива, ни газа.

Уточняется, что таким образом он прокомментировал выпад Туска в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто.

Ранее Дмитриев поиронизировал над главой евродипломатии Каей Каллас после ее упреков в адрес США из-за якобы недостаточного давления на Россию. Он отметил, что ЕС нужны более образованные бюрократы, добавив, что энергетический кризис обеспечит дополнительное образование.

