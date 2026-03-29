08:05, 29 марта 2026

Дмитриев поиронизировал над Каллас из-за ее спора с Рубио о России

Марина Совина

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X поиронизировал над главой евродипломатии Каей Каллас после ее упреков в адрес США из-за якобы недостаточного давления на Россию.

Он прокомментировал публикацию портала Axios о споре между Каллас и американским госсекретарем Марко Рубио на встрече министров «Большой семерки» (G7). «Конечно же, Кая о сих пор не прочитала достаточно книг, чтобы понять, что такое дипломатия. Комиксы Marvel не учат дипломатии», — отметил Дмитриев.

Он подчеркнул, что Евросоюзу (ЕС) нужны «более образованные бюрокарты», добавив, что «энергетический кризис обеспечит дополнительное и достаточное образование».

По данным источников Axios, Каллас и Рубио повздорили из-за давления на Россию и роли США в урегулировании конфликта на Украине. Глава евродипломатии раскритиковала вашингтонскую администрацию за то, что она не проявляет достаточной жесткости в отношении Москвы, после чего Рубио на повышенных тонах заявил, что США делают все возможное, чтобы положить конец украинскому конфликту, и пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса.

