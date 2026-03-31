17:20, 31 марта 2026

Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

В Коми перед судом предстанет мужчина за нападение с ножом на жену и пасынка
В Коми перед судом предстанет 62-летний житель за нападение с ножом на жену и пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в январе в Ижемском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился с ножом на супругу, а затем — на 36-летнего пасынка. Спасти удалось только второго потерпевшего. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был невменяем, у него психическое расстройство. Россиянину грозит применение принудительных мер медицинского характера.

Ранее МВД показало видео с полицейским, обезвредившим мужчину с двумя ножами в Пушкино.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

    Все новости
