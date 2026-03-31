Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

В Коми перед судом предстанет мужчина за нападение с ножом на жену и пасынка

В Коми перед судом предстанет 62-летний житель за нападение с ножом на жену и пасынка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в январе в Ижемском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился с ножом на супругу, а затем — на 36-летнего пасынка. Спасти удалось только второго потерпевшего. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был невменяем, у него психическое расстройство. Россиянину грозит применение принудительных мер медицинского характера.

Ранее МВД показало видео с полицейским, обезвредившим мужчину с двумя ножами в Пушкино.