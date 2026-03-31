Европу предупредили о последствиях из-за войны США с Ираном

Экономист Зубец: Европу ждет нехватка тепла следующей зимой из-за США и Ирана

При условии продолжения войны на Ближнем Востоке в течение нескольких месяцев европейцы могут столкнуться с нехваткой тепла в домах уже следующей зимой. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредил экономист Алексей Зубец.

Он отметил, что на данный момент цены на нефть и газ выросли некритично, а запасов в хранилищах Европе хватит на некоторое время. Однако в среднесрочной перспективе продолжительный конфликт на Ближнем Востоке грозит 10-процентным дефицитом нефти в мире. Эксперт заявил, что в таком случае нефтепродуктов может не оказаться даже по высокой цене, а заполнить газовые хранилища для стран Европы станет невозможно. В результате это приведет к нехватке тепла и разрушительным последствиям для глобальной экономики.

9 марта президент России Владимир Путин заявил на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Также Путин добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями».