Дотком посоветовал ЕС помириться с Россией, чтобы сэкономить на помощи Киеву

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал Евросоюз (ЕС) примириться с Россией ради экономии. Такой совет он дал в публикации в социальной сети X.

«Мой совет ЕС: помиритесь с [президентом России Владимиром] Путиным», — написал Дотком. Он добавил, что европейским странам стоит отказаться от планов предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, поскольку у них якобы нет такой ликвидности.

Ранее Дотком, призвал Евросоюз наложить санкции на Украину из-за угрозы президента страны Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. Он напомнил, что Орбан является демократически избранным премьер-министром страны Евросоюза.