Еврокомиссия выступила с предложением к Украине по обходу вето Венгрии

ЕК предложила Украине принять 11 законов, чтобы получить 4 миллиарда евро

Еврокомиссия предложила Украине принять 11 законопроектов, чтобы получить около 4 миллиардов евро в обход вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на письмо еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, адресованное спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

Законопроекты связаны с судебной реформой, госслужбой, энергетикой и железнодорожным сектором. Их принятие позволит получить финансирование без необходимости единогласного одобрения всех стран-членов Европейского союза (ЕС).

В Брюсселе подчеркивают, что это также станет сигналом о готовности Украины продолжать реформы и двигаться к членству.

20 февраля Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД республики Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет блокировать его до тех пор, пока Киев не начнет пропускать российскую нефть через нефтепровод «Дружба».