Студенты полюбили новый гаджет для списывания

Rest of World: Студенты из Китая начали списывать с умными очками

Студенты в Китае начали активно пользоваться умными очками. Об этом сообщает издание Rest of World.

Умные очки стали набирать популярность среди молодежи в Китае. Авторы портала подчеркнули, что чаще всего их стали приобретать учащиеся образовательных учреждений: гаджет, который выглядит как обычные очки, позволяет им списывать на экзаменах. Подобные модели имеют скрытые экраны, подключены к интернету и позволяют общаться с искусственным интеллектом (ИИ).

Стоимость носимых девайсов начинается с 270 долларов (22 тысячи рублей) и может достигать 1000 долларов (82 тысячи рублей). По этой причине учащиеся арендуют их — услуга обходится примерно в 6 долларов (500 рублей) в сутки. В материале говорится, что некоторые потребители покупают смарт-очки из любопытства.

В китайских образовательных учреждениях использование гаджетов категорически запрещено — особенно во время экзаменов. Журналисты Rest of World поговорили со студентами и выяснили, что этот запрет не сильно их заботит. При этом они согласны с тем, что умные очки имеют много недостатков — кроме высокой стоимости пользователи жалуются на большой вес и малое время автономной работы.

