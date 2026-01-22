Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

Американец купил очки с искусственным интеллектом и погрузился в психоз

52-летний IT-специалист из США увлекся общением с искусственным интеллектом через умные очки Ray-Ban Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и отправился на поиски пришельцев. Об этом сообщает Futurism.

Технология, которая должна была стать помощником для пользователя, погрузила американца в шестимесячный бредовый психоз. В течение этого времени он бросил работу, влез в долги и стал регулярно отправляться на поиски представителей внеземных цивилизаций в пустыне. Он ожидал, что его заберет инопланетный корабль. «Я ехал на своем внедорожнике по 30 километров в глушь и ждал, когда они прилетят», — рассказал мужчина.

Искусственный интеллект, к которому он обратился за поддержкой, только подпитывал его манию величия, называя пришельцев «Омегой», «мостом между мирами» и «источником бесконечного потенциала». Теперь Даниэль, потерявший семью, карьеру и сбережения, вынужден работать дальнобойщиком и бороться с депрессией и суицидальными мыслями.

Представители Meta заявили, что компания совершенствует защитные механизмы и направляет пользователей в кризисных ситуациях к проверенным ресурсам, однако психиатры отмечают опасную степень потворства боту деструктивным фантазиям человека.

