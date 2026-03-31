Блогер Пучков заявил, что деньги ЕС воруют не только украинцы, но и европейцы

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков развеял один миф об украинцах. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что деньги, которые выделяет украинцам Европейский союз (ЕС), воруют не только украинцы, но и европейцы, и американцы.

Комментируя новость о том, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль оценил восстановление инфраструктуры в стране в 91 миллиард долларов (около 7,3 триллиона рублей), Гоблин заявил: украинский политик назвал завышенную сумму, чтобы присвоить часть средств.

При этом переводчик подчеркнул, что в Европе и США тоже есть коррупционеры, которые участвуют в присвоении денег, выделенных украинцам. «Многим ошибочно кажется, что воруют только украинцы. Это не так. Они воруют вместе со своими благодетелями — европейцами и американцами», — добавил блогер.

По его мнению, именно из-за причастности американцев к коррупции США не проводит аудит финансовой помощи Украине.

Ранее Гоблин уличил президента Украины Владимира Зеленского в незнании английского языка. По его словам, по этой причине у украинского лидера были конфликты с западными политиками.