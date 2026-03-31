Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:57, 31 марта 2026

Гоблин развеял один миф об украинцах и коррупции

Блогер Пучков заявил, что деньги ЕС воруют не только украинцы, но и европейцы
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков развеял один миф об украинцах. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что деньги, которые выделяет украинцам Европейский союз (ЕС), воруют не только украинцы, но и европейцы, и американцы.

Комментируя новость о том, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль оценил восстановление инфраструктуры в стране в 91 миллиард долларов (около 7,3 триллиона рублей), Гоблин заявил: украинский политик назвал завышенную сумму, чтобы присвоить часть средств.

При этом переводчик подчеркнул, что в Европе и США тоже есть коррупционеры, которые участвуют в присвоении денег, выделенных украинцам. «Многим ошибочно кажется, что воруют только украинцы. Это не так. Они воруют вместе со своими благодетелями — европейцами и американцами», — добавил блогер.

По его мнению, именно из-за причастности американцев к коррупции США не проводит аудит финансовой помощи Украине.

Ранее Гоблин уличил президента Украины Владимира Зеленского в незнании английского языка. По его словам, по этой причине у украинского лидера были конфликты с западными политиками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok