Известный российский рэпер рассказал о работе на стройке

Рэпер Bushido Zho рассказал о работе на стройке в подростковом возрасте

Известный российский рэпер Bushido Zho (настоящее имя — Жоас Маскуров) рассказал, что он около месяца проработал на стройке, будучи подростком. Воспоминаниями об этом он поделился в интервью изданию Afisha Daily.

Исполнитель отметил, что устроился работать на стройку после сдачи экзаменов в 9 классе. «Мне нужны были деньги, устроился на другой конец на стройку, мы делали парковку для машин, получал тысячу рублей за смену с 8 утра до 8 вечера. Пробыл там меньше месяца. Крутой опыт, но обидно, что все тусовались, а я ходил в каске с лопатой», — заключил он.

