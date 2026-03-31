Культура
15:19, 31 марта 2026Культура

Jony потерял голос и отменил корпоративы

Jony отменил частные выступления до середины апреля из-за проблем со связками
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Джахид Гусейнли, известный под псевдонимом Jony, отказался от выступлений на частных мероприятиях до середины апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, у 30-летнего артиста обострилось воспаление связок во время концерта в Минске 27 марта. Сообщается, что исполнителю хита «Комета» стало плохо, он потерял голос, после чего ему пришлось сделать пять уколов адреналина. Jony отыграл концерт до конца, но затем состояние ухудшилось.

Сейчас Джахид получает гормональную и противовоспалительную терапию для снятия отека, проходит ингаляции и процедуры увлажнения легких. Издание уточняет, что в случае успешного восстановления он сможет вернуться на сцену к 19 апреля.

Ранее российская актриса Александра Бортич сообщила о паузе в карьере. Артистка подчеркнула, что устала от ритма жизни, при котором приходилось браться за новый проект, едва отдохнув от предыдущего.

