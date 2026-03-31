Звезда «Холопа» отказалась от съемок в кино

Актриса Александра Бортич заявила о паузе в карьере

Российская актриса Александра Бортич сообщила о паузе в карьере. Ее слова передает Super.

«Я не работаю, я теперь диджей. Вожу ребенка в сад, гуляю с собакой», — призналась Бортич.

Артистка подчеркнула, что устала от ритма жизни, при котором приходилось браться за новый проект, едва отдохнув от предыдущего. «Невозможно из мотора в мотор прыгать», — пояснила она.

Карьера Бортич в кино началась с 2014 года. Актриса наиболее известна по фильмам «Холоп» и «Духless 2», сериалам «Полицейский с Рублевки», «Между нами химия», «Фишер». В августе 2025 года Бортич попала в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что снялась в фильме «Викинг», съемки которого проходили на территории Крыма.