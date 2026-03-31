Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:12, 31 марта 2026Культура

Звезда «Холопа» отказалась от съемок в кино

Актриса Александра Бортич заявила о паузе в карьере
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская актриса Александра Бортич сообщила о паузе в карьере. Ее слова передает Super.

«Я не работаю, я теперь диджей. Вожу ребенка в сад, гуляю с собакой», — призналась Бортич.

Артистка подчеркнула, что устала от ритма жизни, при котором приходилось браться за новый проект, едва отдохнув от предыдущего. «Невозможно из мотора в мотор прыгать», — пояснила она.

Карьера Бортич в кино началась с 2014 года. Актриса наиболее известна по фильмам «Холоп» и «Духless 2», сериалам «Полицейский с Рублевки», «Между нами химия», «Фишер». В августе 2025 года Бортич попала в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что снялась в фильме «Викинг», съемки которого проходили на территории Крыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok