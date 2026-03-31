10:11, 31 марта 2026

Конфликт Трампа и Стармера подорвал отношения США и Великобритании

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jane Barlow / Reuters

Напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером привела к ухудшению взаимодействия между дипломатами, чиновниками и военнослужащими государств, подрывая их сотрудничество в области безопасности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, отношения между США и Великобританией начали ухудшаться из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Однако уточняется, что подобная ситуация началась с момента переизбрания Трампа на пост американского президента.

Издание отмечает, что Лондон начал дольше одобрять запросы на использование самолетами Вашингтона своих военных объектов, например базой ВВС Фэрфорд в Глостершире. «Раньше подобные запросы "утверждались автоматически" властями Великобритании, но теперь они стали "более придирчивыми"», – говорится в материале.

Ранее Трамп в присутствии лидеров «Большой семерки» (G7) заявил Стармеру, что ему не нужна поддержка Лондона в конфликте на Ближнем Востоке. Глава США намекнул на изначальный отказ британского чиновника предоставить США доступ к базам Великобритании для атак на Иран.

