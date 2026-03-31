В Госдуме фразой об СССР отреагировали на «разнарядку» для бизнеса искать контрактников

Колесник раскритиковал «разнарядку» губернатора Малкова о наборе контрактников

Инициатива рязанского губернатора Павла Малкова, обязавшего местный бизнес подбирать кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ), не очень хорошая, так как в ней присутствует элемент принуждения, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Идею политика он раскритиковал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Рязанской области подписал постановление, согласно которому все местные компании, несмотря на форму собственности, должны в период с 20 марта по 20 сентября 2026 года найти среди своих сотрудников кандидатов для подписания контракта с ВС РФ. Требования к количеству таковых разнятся в зависимости от размера штата предприятия.

«Мы же не в Советском Союзе, чтобы разнарядку давать. И как заставить человека подписать контракт? Насильно загонять, получается, уговаривать? Контракт — это дело добровольное. У нас не ТЦК украинские (аналоги военкоматов, — прим. «Ленты.ру»), которые насильно людей запихивают, но у них-то мобилизация всеобщая. Если будет мобилизация — вопросов нет, все пойдем защищать страну, кому положено. Не дай бог, конечно. Я думаю, что ее не будет. Хватает у нас в зоне СВО тех сил, которые имеются на данный момент в наших Вооруженных Силах, а насильно, как говорится, мил не будешь», — высказался депутат.

Работа по подбору кандидатов на контрактную службу в России проводится, но на добровольных началах, подчеркнул Колесник.

«Идет нормальная кампания, показываются все льготы. На мероприятиях палатки ставят, люди заходят, смотрят условия, подписывают предварительные документы и идут уже в военкомат, там подписывают контракт с Минобороны или иными ведомствами. Довольно приличное количество людей идет на контракт. Это люди, у которых есть понимание, зачем они туда идут, и это люди, которые проходят определенную подготовку еще дополнительную», — добавил он.

По мнению парламентария, подобная практика не распространится на другие регионы. Он обратил внимание, что инициатива не очень хорошая, так как в ней присутствует элемент принуждения.

«На это можно посмотреть в качестве эксперимента, но, я не думаю, что это будет работать. Люди идут, извините меня, не на свадьбу куда-то — идут жизнью рисковать», — заключил политик.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года с ВС РФ заключили контракт более 80 тысяч человек.

