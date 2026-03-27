14:40, 27 марта 2026Россия

Медведев назвал число заключивших с начала 2026 года контракт с ВС России

Медведев: Более 80 тысяч человек заключили контракт с ВС России с начала 2026-го
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Более 80 тысяч человек заключили контракт с Вооруженными силами (ВС) России с начала 2026 года. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы», — сказал он.

Медведев также отметил, что речь идет о масштабной прибавке военных, которые уже прибыли к месту несения службы. Он добавил, что на данный момент они уже зачислены в войска.

Ранее Медведев заявил, что с января 2025 года контракт с ВС России подписали свыше 422 704 человека. Он также добавил, что еще 32 тысячи граждан поступили на службу в добровольческие формирования.

