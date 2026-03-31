Российский лыжник Савелий Коростелев объяснил превосходство норвежских лыжников над соперниками на международных соревнованиях, его цитирует «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, сервисмены норвежцев нашли варианты смазки лыж, с которыми никто не может конкурировать. «Они преуспели в технике нанесения смазки, тестах. Они четыре года там катают лыжи, а мы здесь. Есть большая пропасть», — заявил Коростелев.

Ранее спортсмен ответил трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, назвавшему зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии цирком. «Он сказал: приезжай, забирай медали. Почему ты не здесь? Ты сказал, но ты не здесь. Как-то не вяжется», — заявил Коростелев.

На Играх-2026 Коростелев был единственным представителем России у мужчин и остался без медалей. Все четыре индивидуальные гонки выиграл норвежец Йоханнес Клебо, он также стал олимпийским чемпионом в двух оставшихся командных дисциплинах.