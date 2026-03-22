Коростелев ответил назвавшему Олимпиаду цирком Большунову

Коростелев нашел неувязку в словах назвавшего Олимпиаду цирком Большунова

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью Okko ответил трехкратному олимпийскому чемпиону Александра Большунову, назвавшему цирком лыжные гонки на Играх-2026 в Италии.

Коростелев отметил, что за все действия и слова могут быть последствия. «Он сказал: приезжай, забирай. Почему ты не здесь? Ты сказал, но ты не здесь. Как-то не вяжется», — заявил Коростелев.

Большунов высказался об Олимпиаде-2026 21 февраля. «Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Поэтому уже не смотрю», — заявил он.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к соревнованиям. На Играх-2026 выступали Коростелев и его соотечественница Дарья Непряева, которые не завоевали медалей.