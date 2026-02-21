Реклама

16:15, 21 февраля 2026Спорт

Большунов назвал цирком лыжные гонки на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Большунов назвал цирком лыжные гонки на Олимпиаде-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил уровень лыжных гонок на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен назвал цирком лыжные гонки на Олимпиаде. «Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Поэтому уже не смотрю», — заявил он.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова назвала победы норвежца Йоханнеса Клебо в отсутствие россиян нелегитимными. По ее мнению, у норвежца, на счету которого шесть золотых медалей на Играх-2026, нет соперников.

Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к соревнованиям. На Играх-2026 выступают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В данный момент они не завоевали медалей.

