Большунов назвал цирком лыжные гонки на Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил уровень лыжных гонок на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Спортсмен назвал цирком лыжные гонки на Олимпиаде. «Смотрел скиатлон в начале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Поэтому уже не смотрю», — заявил он.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках Юлия Чепалова назвала победы норвежца Йоханнеса Клебо в отсутствие россиян нелегитимными. По ее мнению, у норвежца, на счету которого шесть золотых медалей на Играх-2026, нет соперников.
Большунов не получил нейтральный статус и не был допущен к соревнованиям. На Играх-2026 выступают россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева. В данный момент они не завоевали медалей.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko