Лавров предложил помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Лавров: Россия готова помочь с урегулированием конфликта на Ближнем Востоке

Россия готова помочь сторонам конфликта на Ближнем Востоке в его урегулировании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Мы готовы оказать посредническую и иную помощь в усилиях по поиску путей возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — отметил глава МИД.

Лавров рассказал, что изложил позицию российской стороны подробно во время видеоконференции с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордании.

В ходе беседы с главами МИД стран Персидского залива Лавров заявил, что Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.