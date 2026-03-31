13:02, 31 марта 2026Мир

Лавров предложил помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова помочь сторонам конфликта на Ближнем Востоке в его урегулировании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Мы готовы оказать посредническую и иную помощь в усилиях по поиску путей возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло», — отметил глава МИД.

Лавров рассказал, что изложил позицию российской стороны подробно во время видеоконференции с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Иордании.

В ходе беседы с главами МИД стран Персидского залива Лавров заявил, что Россия призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

