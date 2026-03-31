Военный эксперт рассказал о последствиях потери ВСУ Новоосинова

Марочко: ВСУ вынуждены растягивать фронт из-за потери Новоосинова

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) после потери контроля над населенным пунктом Новоосиново вынуждено «половинить» свои силы. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Специалист объяснил, что это позволит российской армии улучшить свои позиции в районе Купянска-Узлового.

«Поскольку украинскому командованию придется опять половинить свои войска, растягивать фронт, кидать дополнительные резервы», — рассказал он о последствиях.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные взяли под контроль Новоосиново Харьковской области.