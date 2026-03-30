21:46, 30 марта 2026

МИД Ирана обвинил Зеленского в попытке обобрать Ближний Восток

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пытается обобрать Ближний Восток, и именно для этого он отправился в государства региона в разгар конфликта. С таким мнением в эфире телеканала SNN выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Увязывать украинский конфликт с открытой агрессией США и Израиля против Ирана — весьма катастрофичная ошибка и просчет», — сказал дипломат. Он выразил надежду на то, что страны региона не купятся на это и откажутся от предложений Киева о помощи в обороне.

30 марта Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока. В начале месяца он рассказал, что Киев отправил в страны региона беспилотники-перехватчики и группу экспертов по управлению дронами для защиты американских военных баз.

