Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

В Китае 25-летняя женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

В китайском городе Сучжоу 25-летняя девушка поселилась в доме престарелых. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2024 году молодая женщина по имени Чжан Цзинь, выпускница вуза из провинции Цзянси, переехала в Сучжоу на работу и одновременно откликнулась на объявление местного дома для престарелых о поиске волонтеров на проживание. Пансионат Yiyang Senior House предлагал поселиться у них за 200–300 юаней (примерно 2700–4000 рублей) в месяц — в десять раз ниже стоимости аренды квартиры — в обмен на 45 часов помощи в сезон. Из сорока претендентов отобрали пятерых, включая Чжан, которая в шутку написала в соцсетях, что «начала пенсию в 22 года».

По будням девушка работает в офисе в получасе езды от пансионата, а по выходным стала компаньоном для пенсионеров: помогает проводить танцевальные занятия, участвует в активностях и просто общается с пожилыми людьми. У нее есть подопечный — 89-летний мужчина, с которым она каждый вечер разговаривает после работы, а если задерживается, обязательно предупреждает, чтобы тот не волновался. Пенсионер, в свою очередь, относится к Чжан как к внучке и даже варит для нее суп, если она заболевает.

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, 88-летние жених и невеста сыграли свадьбу. Они познакомились в Центре досуга пожилых людей, организованном при церкви, и уже через год решили пожениться.