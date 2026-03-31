12:39, 31 марта 2026

Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

В Китае 25-летняя женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock / Fotodom

В китайском городе Сучжоу 25-летняя девушка поселилась в доме престарелых. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2024 году молодая женщина по имени Чжан Цзинь, выпускница вуза из провинции Цзянси, переехала в Сучжоу на работу и одновременно откликнулась на объявление местного дома для престарелых о поиске волонтеров на проживание. Пансионат Yiyang Senior House предлагал поселиться у них за 200–300 юаней (примерно 2700–4000 рублей) в месяц — в десять раз ниже стоимости аренды квартиры — в обмен на 45 часов помощи в сезон. Из сорока претендентов отобрали пятерых, включая Чжан, которая в шутку написала в соцсетях, что «начала пенсию в 22 года».

По будням девушка работает в офисе в получасе езды от пансионата, а по выходным стала компаньоном для пенсионеров: помогает проводить танцевальные занятия, участвует в активностях и просто общается с пожилыми людьми. У нее есть подопечный — 89-летний мужчина, с которым она каждый вечер разговаривает после работы, а если задерживается, обязательно предупреждает, чтобы тот не волновался. Пенсионер, в свою очередь, относится к Чжан как к внучке и даже варит для нее суп, если она заболевает.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Ранее сообщалось, что в штате Южная Каролина, США, 88-летние жених и невеста сыграли свадьбу. Они познакомились в Центре досуга пожилых людей, организованном при церкви, и уже через год решили пожениться.

