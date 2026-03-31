15:05, 31 марта 2026Россия

Момент удара ВСУ по зданию правительства российского региона попал на видео

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства Белгородской области попал на видео. Ролик опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как украинский дрон летит сверху и взрывается возле входа в здание. После взрыва люди, шедшие по площади, разбегаются в разные стороны.

Об ударе украинских войск по зданию областного правительства стало известно ранее 31 марта. При атаке пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, его госпитализировали.

Затем появились фотографии, на которых видны повреждения здания.

