Момент удара ВСУ по зданию правительства российского региона попал на видео

Момент удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства Белгородской области попал на видео. Ролик опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как украинский дрон летит сверху и взрывается возле входа в здание. После взрыва люди, шедшие по площади, разбегаются в разные стороны.

Об ударе украинских войск по зданию областного правительства стало известно ранее 31 марта. При атаке пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный, его госпитализировали.

Затем появились фотографии, на которых видны повреждения здания.