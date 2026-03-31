Москвичам пообещали теплый День смеха

Синоптик Макарова: 1 апреля в Москве ожидается до плюс 19 градусов

Предстоящий День смеха в Москве будет теплым и с переменной облачностью. Такую погоду жителям столицы пообещала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством РИА Новости.

«Несмотря на облачность в столице и кратковременные дожди, завтра, в День смеха, солнце улыбнется москвичам и в Москве будет до 19 градусов», — поделилась информацией синоптик. В ночные часы, добавила она, столбики термометров покажут около плюс шести градусов Цельсия.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказал жителям столицы аномально теплый апрель. Вместе с тем, по его словам, количество осадков в предстоящем месяце будет соответствовать норме и составит 37 миллиметров.