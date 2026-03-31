19:24, 31 марта 2026

Москвичам пообещали аномально теплый апрель

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Средняя температура в апреле в Москве ожидается на один-два градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

По словам синоптика, апрель продолжит теплые мартовские тенденции. При этом количество осадков должно соответствовать норме и составит 37 миллиметров.

31 марта оказалось самым теплым днем в столице за 20 лет. К трем часам дня столбик термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 17,5 градуса. Прежний рекорд был поставлен в 2007 году, когда воздух прогрелся до плюс 17,2 градуса.

При этом к предстоящим выходным, 4 и 5 апреля, в Москве ожидается похолодание. На смену теплой воздушной массе придет более свежая, с температурой плюс 8-13 градусов.

