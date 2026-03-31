Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

Синоптик Тишковец: В Москве может пойти снег в мае и апреле

Май и апрель в Москве окажутся теплее климатической нормы, однако не исключены снег и «черемуховые холода». Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.

«Никто не исключает, что такое (холода и снег — прим. «Ленты.ру») возможно, но когда оно произойдет и произойдет ли вообще, наука точно не может сказать за пределами недельной видимости. У нас и в мае бывает снег, как это было в прошлом году», — пояснил синоптик.

Тишковец отметил, что водители могут сменить резину на летнюю уже сейчас, однако если машина нужна каждый день, внезапное похолодание может быть критичным.

