12:39, 31 марта 2026Экономика

Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

Синоптик Тишковец: В Москве может пойти снег в мае и апреле
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Май и апрель в Москве окажутся теплее климатической нормы, однако не исключены снег и «черемуховые холода». Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН.

«Никто не исключает, что такое (холода и снег — прим. «Ленты.ру») возможно, но когда оно произойдет и произойдет ли вообще, наука точно не может сказать за пределами недельной видимости. У нас и в мае бывает снег, как это было в прошлом году», — пояснил синоптик.

Тишковец отметил, что водители могут сменить резину на летнюю уже сейчас, однако если машина нужна каждый день, внезапное похолодание может быть критичным.

Ранее жителям столицы рассказали о погоде на Пасху. Согласно прогнозам, на праздник ожидается облачность с проснениями.

    Последние новости

    Иран ударил еще по одному гигантскому нефтетанкеру

    Звезда «Кухни» развелась после девяти лет брака

    Раскрыта причина одного требования США к Польше

    Ермак обогнал Зеленского по деньгам

    Зеленского уличили в попытке устроить хаос в Венгрии

    Выявлена скрытая опасность популярных средств дезинфекции

    Молодая женщина поселилась в доме престарелых из-за дешевой аренды

    Москвичей предупредили о снеге в мае и апреле

    Звезда «Беверли-Хиллз 90210» опровергла слухи о многочисленной пластике в юности

    Стало известно о координации НАТО с ВСУ маршрута бьющих по России дронов

    Все новости
