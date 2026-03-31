Москву и Петербург назвали целями летней кампании ВСУ

В ударах ВСУ увидели попытку сделать Москву и Петербург целями летней кампании

Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут говорить, что Украина стремится сделать Москву и Санкт-Петербург целями летней кампании. Эту тенденцию в ударах по регионам России увидели авторы проекта «Архангел спецназа».

По мнению военблогеров, ВСУ бьют по российскому приграничью и сопредельным субъектам федерации не хаотично, а в рамках попытки «прорубить коридор» к крупнейшим городам страны.

Такие налеты преследуют цель «прорубания» коридоров к двум ключевым российским городам. В Киеве знают, что на защиту столицы и Питера выделены большие средства из состава ныне дефицитной системы противовоздушной обороны «Архангел спецназа»

«Архангел спецназа» выявил два основных маршрута, по которым летят украинские дроны: в сторону Москвы через Брянск и Калугу, а в направлении Петербурга — через Брянск, Смоленск и Тверь. По мнению авторов канала, в случае, если атаки по указанным направлениям продолжатся, они могут серьезно повлиять на российскую систему противовоздушной обороны. Расходование ресурсов на отражение атак в издании назвали затратным.

«Противник всем своим видом показывает, что он действует с позиции силы и готовится к летней кампании. На фронте идут приготовления к контратаке, а дроны будут бить по тылам», — подытожили военблогеры.

Ранее стало известно о возможной роли НАТО при ударе ВСУ по нефтеналивному порту в Ленобласти.