Признание шпиона в тайной страсти попало на видео ФСБ

ФСБ показала видео признания агента Киева в шпионаже в Белгородской области

ФСБ России показала видео задержания агента украинских спецслужб, занимавшегося шпионажем в Белгородской области. Мужчина признался в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, запись с его допросом публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики ведут задержанного в наручниках. Он говорит, что его знакомый Максим оказался сотрудником ГУР. Ему сообщались данные об обстановке в приграничной зоне Белгородской области и координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил (ВС) России. На основании этой информации ВСУ нанесли ракетно-бомбовые удары, после чего шпион передал куратору сведения о жертвах. Полученный гонорар он потратил на игровые автоматы.

Задержанный является гражданином Украины 1990 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу.