Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:21, 31 марта 2026

Признание шпиона в тайной страсти попало на видео ФСБ

ФСБ показала видео признания агента Киева в шпионаже в Белгородской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео задержания агента украинских спецслужб, занимавшегося шпионажем в Белгородской области. Мужчина признался в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины, запись с его допросом публикует ТАСС.

На кадрах видно, как силовики ведут задержанного в наручниках. Он говорит, что его знакомый Максим оказался сотрудником ГУР. Ему сообщались данные об обстановке в приграничной зоне Белгородской области и координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил (ВС) России. На основании этой информации ВСУ нанесли ракетно-бомбовые удары, после чего шпион передал куратору сведения о жертвах. Полученный гонорар он потратил на игровые автоматы.

Задержанный является гражданином Украины 1990 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шведский самолет-разведчик стал прочесывать окрестности Санкт-Петербурга

    В Госдуме высказались о возможности полного запрета VPN в России

    Российский футболист «Монако» Головин раскритиковал Лигу чемпионов

    В Вашингтоне в знак протеста против политики Трампа установили золотой унитаз

    У 27-летней женщины с сильной головной болью обнаружили смертельно опасную патологию

    Названы люксовые направления для отдыха в России

    После семидневной атаки ВСУ на Ленобласть мать двоих детей рассказала о пережитой ночи

    Узнавшая тайну россиянка расправилась с возлюбленным

    Начальник не заметившего арбалет у подростка охранника-пенсионера ответит за нападение

    ЕС предложили способ сэкономить на помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok